Включая Rolls-Royce: «Моспаркинг» подсчитал число эвакуированных люксовых авто

С начала 2026 года в Москве на спецстоянки было отправлено свыше 13 тыс. автомобилей классов «премиум» и «люкс». Все они были припаркованы под запрещающими знаками, на тротуарах или на местах для инвалидов, уточняет пресс-служба «Московского паркинга».

Люксовых машин было эвакуировано более 50 штук. Согласно статистике организации, на специальные стоянки отправились 20 Bentley, 14 Maserati, 10 Lamborghini, 8 Rolls-Royce и 3 Maybach.

В категории премиальных автомобилей эвакуачаще всего BMW (4710 шт.), Mercedes-Benz (4245 шт.) и Audi (2299 шт.). Замыкают топ-5 Lexus и Land Rover, которые эвакуировали 966 и 803 раза соответственно.

