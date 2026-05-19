Садовое кольцо в Москве перекроют 24 мая из-за велофестиваля

В Москве 24 мая полностью перекроют Садовое кольцо из-за велофестиваля
В Москве с 23 по 25 мая введут временные ограничения движения транспорта в связи с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо», сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Перекрытия затронут Садовое кольцо, проспект Академика Сахарова и улицу Маши Порываевой. Для проведения велогонки с 10:00 23 мая до 23:59 и с 13:30 24 мая до 05:00 25 мая закроют одну полосу в каждом направлении на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара.

Основные ограничения ожидаются 24 мая. С 08:00 и до завершения соревнований движение полностью перекроют на всем Садовом кольце в обе стороны. В этот же день с 00:01 до 13:30 проезд закроют по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской до Сретенского бульвара.

В рамках велофестиваля 24 мая с 13:00 до 18:30 также полностью перекроют Садовое кольцо. С 00:01 до 19:30 ограничения введут на проспекте Академика Сахарова до улицы Маши Порываевой, а также на самой улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.

Власти предупреждают, что в период ограничений будет затруднен подъезд к ТРК «Атриум», ТЦ «Павелецкая плаза», Парку Горького, парку «Музеон», Курскому и Павелецкому вокзалам, а также к ряду медучреждений и театров. С 00:01 23 мая до окончания мероприятий на этих участках запретят парковку. Водителей просят заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться метро.

Ранее в Москве временно перекрыли движение по внутренней стороне участка МСД.

 
