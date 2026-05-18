Грыз провода зубами: петербуржца будут судить за попытку угона байка

24-летний житель Санкт-Петербурга ночью 14 ноября 2024 года угнал со двора жилого дома мотоцикл. Докатив транспортное средство до соседнего дома, мужчина захотел запустить двигатель, для чего обвиняемый попытался перекусить провода зажигания зубами, сообщает Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга.

Попытка оказалась безуспешной, поэтому злоумышленник оставил байк.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) направлено прокуратурой в Красносельский районный суд.

