«Кость торчит наружу»: байкер получил серьезную травму в жестком ДТП и попал на камеру

В Воронежской области на видео сняли, как байкер отлетел в жестком ДТП

В Воронежской области автомобиль сбил подростка на мотоцикле. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Авария произошла в Александровке. Мотоциклист на перекрестке столкнулся с автомобилем. Пострадавшего увезла скорая. По словам очевидцев, у него открытый перелом ноги», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер выезжает на проезжую часть, в этот момент в него врезается черный автомобиль. От удара подросток отлетает в сторону и падает на дорогу. По словам местных жителей, у пострадавшего «торчала кость».

До этого в Хабаровском крае транспортер переехал бригаду работников. Вездеход направлялся на тушение пожаров в Санболийском лесничестве, перевозя спасателей. Восемь человек находились на крыше транспортного средства. На повороте техника вышла из-под управления, съехала в кювет и упала с восьмиметровой высоты. Пострадавшие получили тяжелые травмы: у них переломаны ребра, бедра, таз, левые предплечья, ключицы, а также ушиб грудной клетки.

Ранее сообщалось, что перекрытая эстакада СВХ в Москве прогнулась из-за пожара.