Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Чуть больше миллиона рублей: в Казахстане появился новый седан Changan Eado Plus

Motor: в Казахстане стоимость Changan будет начинаться от миллиона рублей
Changan

В Казахстане стартовали официальные продажи новой модели марки Changan, седана Changan Eado Plus, которые отныне будет открывать локальную гамму китайской марки. Стоимость базовой версии Comfort составляет 7 млн тенге (1,1 млн рублей), выяснил журнал Motor.

При длине 4730 мм автомобиль является представителем класса среднеразмерных седанов. В движение машину приводит силовой агрегат, в состав которого входят атмосферный двигатель объёмом 1,5 л (103 л.с.) и 7-ступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями.

В наборе оборудования есть система курсовой устойчивости, виртуальные приборы, штатная медиасистема, четыре подушки безопасности, камера заднего вида, парктроники и бесключевой доступ.

До этого в Казахстан пришло новое поколение Toyota RAV4 по цене от 3,4 млн рублей.

В республике базовым заявлен бензиновый 2-литровый вариант мощностью 171 л.с. В его трансмиссии работают клиноременный вариантор и система полного привода.

Для покупки также доступен гибрид на базе атмосферного 2.5, но эта модификация имеет отдельные электромотор для привода задних колес.

Ранее стало известно, что россияне переплачивали 2,2 млн рублей за минивэн JAC RF8.

 
Теперь вы знаете
В России уже умирали от Эболы. Стоит ли россиянам бояться нового штамма, от которого нет лекарств и вакцин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!