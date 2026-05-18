Чуть больше миллиона рублей: в Казахстане появился новый седан Changan Eado Plus

Motor: в Казахстане стоимость Changan будет начинаться от миллиона рублей

В Казахстане стартовали официальные продажи новой модели марки Changan, седана Changan Eado Plus, которые отныне будет открывать локальную гамму китайской марки. Стоимость базовой версии Comfort составляет 7 млн тенге (1,1 млн рублей), выяснил журнал Motor.

При длине 4730 мм автомобиль является представителем класса среднеразмерных седанов. В движение машину приводит силовой агрегат, в состав которого входят атмосферный двигатель объёмом 1,5 л (103 л.с.) и 7-ступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями.

В наборе оборудования есть система курсовой устойчивости, виртуальные приборы, штатная медиасистема, четыре подушки безопасности, камера заднего вида, парктроники и бесключевой доступ.

До этого в Казахстан пришло новое поколение Toyota RAV4 по цене от 3,4 млн рублей.

В республике базовым заявлен бензиновый 2-литровый вариант мощностью 171 л.с. В его трансмиссии работают клиноременный вариантор и система полного привода.

Для покупки также доступен гибрид на базе атмосферного 2.5, но эта модификация имеет отдельные электромотор для привода задних колес.

Ранее стало известно, что россияне переплачивали 2,2 млн рублей за минивэн JAC RF8.