Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Автомобили

В Казахстан пришло новое поколение Toyota RAV4 по цене от 3,4 млн рублей

Motor: Toyota открыла продажи нового поколения RAV4 в Казахстане
Toyota RAV4

Казахстанское представительство марки Toyota начало продавать кроссоверы Toyota RAV4 шестого поколения. В начальной версии автомобиль стоит 21,9 млн тенге (3,4 млн рублей). На факт старта продаж обратил внимание журнал Motor.

В республике базовым заявлен бензиновый 2-литровый вариант мощностью 171 л.с. В его трансмиссии работают клиноременный вариантор и система полного привода.

Для покупки также доступен гибрид на базе атмосферного 2.5, но эта модификация имеет отдельные электромотор для привода задних колес.

До этого сообщалось, что Toyota рассматривает возможность выпуска небольшого рамного пикапа, который составит конкуренцию Ford Maverick.

Как сообщил глава Toyota Motor North America Тецуо «Тед» Огава основой для новинки может послужить бестселлер RAV4.

Ранее стало известно, что в продаже появился гусеничный Land Cruiser за 7 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!