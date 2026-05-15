В Казахстан пришло новое поколение Toyota RAV4 по цене от 3,4 млн рублей

Казахстанское представительство марки Toyota начало продавать кроссоверы Toyota RAV4 шестого поколения. В начальной версии автомобиль стоит 21,9 млн тенге (3,4 млн рублей). На факт старта продаж обратил внимание журнал Motor.

В республике базовым заявлен бензиновый 2-литровый вариант мощностью 171 л.с. В его трансмиссии работают клиноременный вариантор и система полного привода.

Для покупки также доступен гибрид на базе атмосферного 2.5, но эта модификация имеет отдельные электромотор для привода задних колес.

