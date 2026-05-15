Россияне переплачивают 2,2 млн рублей за минивэн JAC RF8

В Казахстане стартовали продажи минивэна JAC RF8. Стоимость новинки составляет 18,9 млн тенге, то есть 2,9 млн рублей. В России аналогичный автомобиль стоит минимум 5,1 млн рублей. Таким образом, разница между ценами в двух соседствующих странах составляет 2,2 млн рублей, подсчитал журнал Motor.

Длина автомобиля – 5415 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1830 мм. Колесная база – 3100 мм. Минивэн оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 236 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Модель RF8 отличается глубокой интеграцией с автомобильной системой Huawei, включающей 24,6-дюймовый проекционный экран с дополненной реальностью и 7-дюймовый «плавающий» экран для обеспечения интеллектуального взаимодействия с автомобилем.

Автомобиль оснащен трехзонным климат-контролем, а также фильтром с функцией очистки воздуха от пыльцы и запахов. Для создания настроения предусмотрена атмосферная подсветка и аудиосистема с 12 динамиками и сабвуфером.

Перед выходом на рынки JAC RF8 прошел более 2 млн километров испытаний на разных типах дорожного покрытия, в том числе в экстремальном диапазоне температур – от -41 до +47 градусов по Цельсию.

