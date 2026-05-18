Mercedes-Benz не будет продавать бронированные S-Class диктаторам и авторитетам

Для покупки бронированного Mercedes-Benz S-Class S680 Guard 2027 года выпуска введена строгая проверка биографических данных, а не только финансового положения заказчика. Об этом сообщает издание Autoblog со ссылкой на сотрудника отдела коммуникаций подразделения Mercedes-Benz S-Class Guard.

В список потенциальных покупателей, которым немецкий автопроизводитель запретил покупку бронированных Mercedes-Benz S-Class вошли граждане КНР и США. Для жителей других стран вводятся дополнительные проверки биографических данных, чтобы приобрести автомобиль могли только отобранные службой безопасности клиенты.

«S-класс имеет долгую и сложную историю как предпочтительный транспорт для лидеров противоречивых политических режимов, диктаторов и криминальных авторитетов. Ограничивая доступ к экземплярам 2027 года выпуска, Mercedes активно пытается изменить этот нарратив», — резюмирует издание.

Mercedes-Benz S-Class S680 Guard имеет баллистическую защиту класса VR10. Броня VR10 является высшим гражданским классом защиты по стандартам VPAM. Она способна выдержать бронебойно-зажигательные пули калибра 7,62×54 мм из СВД.

До этого в Mercedes-Benz заявили о желании заняться оборонным производством. Немецкий автопроизводитель готов перейти к производству продукции оборонного назначения, если это будет экономически выгодно.

Ранее стало известно, что автомобильные заводы Германии загрузят оборонными заказами.