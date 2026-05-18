Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Mercedes-Benz не будет продавать бронированные S-Class диктаторам и авторитетам

Mercedes-Benz будет отсеивать неблагонадежных покупателей бронированных S-Class
Mercedes-Benz

Для покупки бронированного Mercedes-Benz S-Class S680 Guard 2027 года выпуска введена строгая проверка биографических данных, а не только финансового положения заказчика. Об этом сообщает издание Autoblog со ссылкой на сотрудника отдела коммуникаций подразделения Mercedes-Benz S-Class Guard.

В список потенциальных покупателей, которым немецкий автопроизводитель запретил покупку бронированных Mercedes-Benz S-Class вошли граждане КНР и США. Для жителей других стран вводятся дополнительные проверки биографических данных, чтобы приобрести автомобиль могли только отобранные службой безопасности клиенты.

«S-класс имеет долгую и сложную историю как предпочтительный транспорт для лидеров противоречивых политических режимов, диктаторов и криминальных авторитетов. Ограничивая доступ к экземплярам 2027 года выпуска, Mercedes активно пытается изменить этот нарратив», — резюмирует издание.

Mercedes-Benz S-Class S680 Guard имеет баллистическую защиту класса VR10. Броня VR10 является высшим гражданским классом защиты по стандартам VPAM. Она способна выдержать бронебойно-зажигательные пули калибра 7,62×54 мм из СВД.

До этого в Mercedes-Benz заявили о желании заняться оборонным производством. Немецкий автопроизводитель готов перейти к производству продукции оборонного назначения, если это будет экономически выгодно.

Ранее стало известно, что автомобильные заводы Германии загрузят оборонными заказами.

 
Теперь вы знаете
В России уже умирали от Эболы. Стоит ли россиянам бояться нового штамма, от которого нет лекарств и вакцин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!