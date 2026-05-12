В России начали продавать дронопорты для БПЛА на легковой автомобиль

В продаже появились автомобильные дронопорты, с которых можно запускать БПЛА

Мобильная станция с дроном, работающая в режиме 24/7, стала доступна для покупки россиянами. Стоимость дронопорта, как выяснила «Газета.Ru», составляет 4,6 млн рублей.

Как уточняет производитель оборудования, установка спецплощадки возможна на крышу автомобиля, либо в кузов машины типа «пикап».

Дальность действия линии связи составляет 10 км, а время заряда АКБ — 45 мин. На подготовку дрона перед запуском требуется 1 мин.

