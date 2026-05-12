Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Автомобили

В России начали продавать дронопорты для БПЛА на легковой автомобиль

В продаже появились автомобильные дронопорты, с которых можно запускать БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

Мобильная станция с дроном, работающая в режиме 24/7, стала доступна для покупки россиянами. Стоимость дронопорта, как выяснила «Газета.Ru», составляет 4,6 млн рублей.

Как уточняет производитель оборудования, установка спецплощадки возможна на крышу автомобиля, либо в кузов машины типа «пикап».

Дальность действия линии связи составляет 10 км, а время заряда АКБ — 45 мин. На подготовку дрона перед запуском требуется 1 мин.

До этого стало известно, что из-за истощения арсеналов в двух затяжных конфликтах Вашингтон решил привлечь к производству оружия автопроизводителей из Детройта. Об этом сообщает Carscoops.

По данным The Wall Street Journal, Пентагон обратился к GM, Ford, GE Aerospace и Oshkosh с просьбой помочь производить оружие и военную технику. В переговорах участвовали топ-менеджеры компаний.

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросли продажи подержанных пикапов.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!