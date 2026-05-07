На военной базе в Германии откопали самоходку времен Второй мировой войны

В ходе строительных работ на аэродроме Куксхафен в Нордхольце (Германия) было обнаружено немецкое штурмовое орудие StuG III G времен Второй мировой войны, сообщает Motor со ссылкой на Zwiadowcahistorii. Отмечается, что в земле находятся еще как минимум четыре единицы бронетехники и самолет Junkers W-34.

Раскопки на участке начались после того, как с помощью георадара были выявлены значительные аномалии на месте возведения новой взлетно-посадочной полосы.

Согласно архивам журнала Thorsten Perl, после капитуляции немецкого вермахта на авиабазе Нордхольц осталась бронетехника, о чем свидетельствуют архивные фото. Это Marder III и Hetzer, а также штурмовые орудия StuG III G. В объектив попали и остатки самолета Junkers W-34.

После ухода американцев вся эта техника, как утверждается, была размещена в нескольких больших ямах возле авиабазы и засыпана песком. Теперь, спустя десятилетия, строители вскрыли яму и нашли одну из бронемашин.

До этого Юрий Потапчук слепил из снега советский автомобиль ГАЗ-69А в натуральную величину.

На опубликованных в сети кадрах видно, что пенсионер уделил внимание деталям. Так, мужчина вылепил из снега руль, рычаги, коробки передач, решетку радиатора, приборную панель, колеса, фары и два ряда сидений.

Лепить автомобиль пенсионер начал еще в феврале 2025 года, а закончил — в марте, этому поспособствовали выпавшие весной осадки в виде снега.

Ранее сообщалось, что на заводе Volkswagen планируется наладить выпуск бронекабин для военных грузовиков.