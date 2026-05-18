«Водителя и пассажиров выбросило из авто»: появились кадры с места фатального ДТП

В Приморье людей выбросило из Suzuki Jimny в момент фатальной аварии

Во Владивостоке на острове Русский столкнулись две иномарки. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«По предварительной информации, рулевая Suzuki Jimny при выезде со второстепенной дороги не убедилась в безопасности маневра и спровоцировала столкновение с Toyota Prius. Водителя и двух пассажиров Jimny выбросило из салона», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что иномарки получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты, бамперы, стекла. На место аварии прибыл реанимобиль. В результате ДТП вылетевшая на асфальт пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью. Еще одна женщина и водитель Suzuki пострадали: медики госпитализировали приморцев с различными травмами.

