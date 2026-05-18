«Прав не было»: транспортер переехал лесоохранников, на месте вертолет

В Хабаровском крае транспортер переехал бригаду работников. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Трагедия произошла на трассе Комсомольск — Чегдомын возле поселка Дуки. Вездеход вез спасателей тушить пожары в Санболийском лесничестве, но восемь человек почему-то ехали не внутри, а сверху. Во время поворота техника перестала слушаться рулевого, скатилась в кювет на восемь метров — и четверо работников полетели прямо под гусеницы», – говорится в публикации.

По данным канала, пострадавшие получили тяжелые травмы: у них переломаны ребра, бедра, таз, левые предплечья, ключицы, а также ушиб грудной клетки. На место ДТП прибыли вертолет санавиации: людей оперативно доставили в больницу. В Госавтоинспекции региона сообщили, что на 61-летнего водителя составили три административных протокола.

