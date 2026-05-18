Россиян предупредили о главных уловках на рынке машин с пробегом

Продавцы подержанных автомобилей зачастую предлагают покупателям машины после ДТП, а также врут о недавно замененных деталях и ремонте. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Покупатель, не обладающий специальными знаниями, часто не может определить, был ли автомобиль окрашен и есть ли у него следы повреждений. Он не всегда понимает, как должна выглядеть нормальная краска на машине и как она выглядеть не должна. Продавцы пользуются этим и под видом автомобилей без ДТП продают машины, которые в авариях были», — указал эксперт.

По его словам, опасность может подстерегать будущих автовладельцев и в ходе оформления договора купли-продажи, если продавец попросит указать сумму ниже фактически уплаченной. В этом случае при возникновении спора покупатель может лишиться части денег. Поэтому Ладушкин призвал воспринимать любые неточности в договоре как серьезный риск.

«Авто.ру. Бизнес» до этого сообщил, что в апреле средняя стоимость подержанного отечественного автомобиля не старше 15 лет снизилась на 0,6% по сравнению с мартом и составила 729 тыс. рублей. Китайские автомобили с пробегом сохранили цену на уровне 2,26 млн рублей, а прочие иномарки, наоборот, прибавили 1,2%, поднявшись до 2,42 млн. Сильнее всего в сегменте б/у машин не старше 15 лет упали в цене три Lada: 2107 (минус 5%, до 252 тыс. руб.), 2115 (минус 4%, до 221 тыс.) и 2114 (минус 4%, до 242 тыс.), а также белорусский Belgee X50 (минус 3%, до 1,84 млн руб.).

