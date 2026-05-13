Названа средняя цена подержанного отечественного автомобиля

В апреле средняя стоимость подержанного отечественного автомобиля не старше 15 лет снизилась на 0,6% по сравнению с мартом и составила 729 тыс. рублей. Об этом сообщает ««Авто.ру. Бизнес.

Китайские автомобили с пробегом сохранили цену на уровне 2,26 млн рублей, а прочие иномарки, наоборот, прибавили 1,2%, поднявшись до 2,42 млн. Сильнее всего в сегменте б/у машин не старше 15 лет упали в цене три Lada: 2107 (минус 5%, до 252 тыс. руб.), 2115 (минус 4%, до 221 тыс.) и 2114 (минус 4%, до 242 тыс.), а также белорусский Belgee X50 (минус 3%, до 1,84 млн руб.).

Цены снизились лишь в трех регионах: Кабардино-Балкарии (961 тыс. руб., –2,7%), Кировской области (1,01 млн, –1,3%) и Оренбургской области (1,1 млн, –1%). А вот в Ульяновской области машины с пробегом подорожали на 5,5% (до 1,28 млн), в Самарской — на 4,2% (до 1,27 млн), в Липецкой — на 3,6% (до 1,08 млн), в Пермском крае — на 3,5% (до 1,19 млн), в Ростовской области — на 3,2% (до 1,68 млн). В Санкт-Петербурге средняя цена достигла 2,2 млн руб. (+1,3%), в Москве — 2,9 млн (+0,5%). Кроме того, эксперты зафиксировали первое с ноября прошлого года увеличение предложения от дилеров на вторичке — сразу на 8%, тогда как общее число объявлений выросло всего на 1%.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

