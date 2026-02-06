Размер шрифта
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Неликвид: названы самые непопулярные подержанные авто

Эксперт Черноусов назвал 5 авто, которые мало востребованы на вторичном рынке
Виталий Аньков/РИА Новости

Директор департамента продаж автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов рассказал, какие машины с пробегом пользуются минимальным спросом на вторичном рынке. Список публикует «Российская газета».

По мнению эксперта, наименьшим спросом у потенциальных покупателей пользуются модели марок Fiat, Acura, Lifan, Saab и Ravon.

При покупке подержанного автомобиля самый большой риск — это не внешний вид машины, а ее история и техническое состояние, которые не всегда заметны с первого взгляда.

Многие покупатели совершают одну и ту же ошибку: оценивают автомобиль по кузову и салону и упускают из виду ключевые технические параметры, рассказал «Газете.Ru» Андрей Ермаков — эксперт по управлению транспортными проектами в компании «Тендер».

Ранее были названы китайские авто, которые нельзя покупать подержанными.
 
