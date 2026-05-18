Пробки сковали Петербург, КАД парализован

В Санкт-Петербурге пробки парализовали движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер Афиша».

«Пробки сковали утренний Петербург: на внутреннем кольце КАД перед Софийской улицей образовалась пробка длиной около 10 км», – говорится в публикации.

По данным канала, машины встали в заторы из-за дорожных работ на некоторых участках проезжей части.

До этого в Хабаровском крае транспортер переехал бригаду работников. Вездеход направлялся на тушение пожаров в Санболийском лесничестве, перевозя спасателей. Восемь человек находились на крыше транспортного средства. На повороте техника вышла из-под управления, съехала в кювет и упала с восьмиметровой высоты.

Пострадавшие получили тяжелые травмы: у них переломаны ребра, бедра, таз, левые предплечья, ключицы, а также ушиб грудной клетки. На место ДТП прибыли вертолет санавиации: людей оперативно доставили в больницу. В Госавтоинспекции региона сообщили, что на 61-летнего водителя составили три административных протокола.

Ранее сообщалось, что перекрытая эстакада СВХ в Москве прогнулась из-за пожара.