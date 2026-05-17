Водитель Land Cruiser пытался заехать в дом на дагестанской свадьбе

В Дагестане на свадьбе Toyota Land Cruiser въехал по лестнице в частный дом

В Дагестане водитель внедорожника Toyota Land Cruiser заехал на крыльцо жилого дома во время свадьбы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor и публикует видеозапись инцидента.

«Кто-то: Свадьба в Дагестане меня уже ничем не удивит. Свадьба в Дагестане: Ни слова больше», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что черный внедорожник Toyota Land Cruiser проехал по лестнице, устланной зеленым ковром, и остановился на крыльце у входа в дом. Водитель автомобиля при этом попытался продолжить движение, но один из присутствующих жестами запретил ему это делать.

После этого с пассажирского места вышел человек в светлой рубашке. Внедорожник при этом был празднично украшен лентами.

