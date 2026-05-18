В России приняли ГОСТ на безопасную перевозку детей

В России принят ГОСТ на безопасную перевозку детей. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарте).

В ведомстве отметили, что ГОСТ устанавливает критерии для оценки рисков во время перевозки детей. Он направлен на проведение системной работы по выявлению, оценке, предупреждению и контролю факторов, которые могут оказывать влияние на безопасность перевозок. Так, оценивать риски необходимо на всех этапах — в ходе подготовки рейса, посадки и высадки пассажиров, а также движения по маршруту. Следует проводить регулярный мониторинг потенциально опасных инцидентов и событий.

В Росстандарте подчеркнули, что внедрение ГОСТа переведет организацию перевозок детей от преимущественно регламентного контроля к системному управлению рисками, которое направлено на предупреждение происшествий и повышение надежности.

ГОСТ начнет действовать с сентября нынешнего года.

В январе сообщалось, что в России значительно выросли штрафы за перевозку детей без автокресел.

Ранее Минтранс предложил запретить судимым за насилие работать в перевозках детей.