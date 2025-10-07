Минтранс запретит судимым за насилие работать в детских перевозках

Минтранс разработал законопроект, который запретит судимым за насилие работать в детских перевозках. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о водителях, которые имели судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с насильственными действиями, заявил замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Виктор Остриков на совещании в СФ. Он отметил, что запрет будет действовать даже в случае, если судимость была погашена или снята.

«По факту оградить таких людей необходимо от всего, что касается перевозок детей», — сказал Остриков.

По его словам, он уверен, что инициативу удастся реализовать.

