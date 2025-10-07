На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минтранс запретит судимым за насилие работать в детских перевозках

Минтранс предложил запретить судимым за насилие работать в перевозках детей
true
true
true
close
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Минтранс разработал законопроект, который запретит судимым за насилие работать в детских перевозках. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о водителях, которые имели судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с насильственными действиями, заявил замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Виктор Остриков на совещании в СФ. Он отметил, что запрет будет действовать даже в случае, если судимость была погашена или снята.

«По факту оградить таких людей необходимо от всего, что касается перевозок детей», — сказал Остриков.

По его словам, он уверен, что инициативу удастся реализовать.

До этого сообщалось, что российским владельцам мотоциклов и прочего двухколесного транспорта необходимо официально разрешить бесплатно парковаться на платных парковках. С такой инициативой в Минтранс обратился депутат Госдумы Виталий Милонов.

Свое предложение депутат объяснил тем, что к нему обращается большое количество мотоциклистов с жалобой на несправедливые правила, по которым с них снимают плату за парковку, хотя мотоцикл не занимает столько места, сколько автомобиль. При этом двухколесный транспорт снижает и нагрузку на дороги, так как занимает меньше места, не создаёт трафика, облегчает работу дорожников и коммунальщиков, подчеркнул Милонов.

Ранее в России сократилось количество «пьяных» ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами