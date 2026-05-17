Toyota получила право продажи в России пяти моделей, включая Land Cruiser и Fortuner

Японская корпорация Toyota защитила патентами в России названия пяти моделей своих автомобилей. Среди них внедорожники Land Cruiser, Fortuner, Lexus LX700h, а также автомобили BZ4X и Corolla Cross. Об этом сообщает ТАСС.

«Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент в марте - апреле 2025 года из Японии. Товарные знаки регистрируются по классу № 12 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает различные виды автомобилей. Срок действия товарных знаков - 10 лет», — отмечается в публикации.

Японская корпорация остановила производство и продажи своих автомобилей в России в 2022 году. При этом многие ушедшие из России компании продолжают патентную защиту своих действующих товарных знаков и регистрацию новых для защиты своей интеллектуальной собственности.

До этого стало известно о более чем двукратном падении импорта автомобилей с пробегом из Южной Кореи в Россию после отмены льготного утильсбора на машины мощнее 160 л.с., ввозимые частными лицами для личного пользования.

Ранее австрийцев привлекли российские «Нивы».

 
