Toyota получила право продажи в России пяти моделей, включая Land Cruiser и Fortuner

Японская корпорация Toyota защитила патентами в России названия пяти моделей своих автомобилей. Среди них внедорожники Land Cruiser, Fortuner, Lexus LX700h, а также автомобили BZ4X и Corolla Cross. Об этом сообщает ТАСС.

«Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент в марте - апреле 2025 года из Японии. Товарные знаки регистрируются по классу № 12 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает различные виды автомобилей. Срок действия товарных знаков - 10 лет», — отмечается в публикации.

Японская корпорация остановила производство и продажи своих автомобилей в России в 2022 году. При этом многие ушедшие из России компании продолжают патентную защиту своих действующих товарных знаков и регистрацию новых для защиты своей интеллектуальной собственности.

