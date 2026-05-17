Австрийцев привлекли российские «Нивы»

Генконсул Черкашин: австрийцы заинтересовались российскими «Нивами»
Австрийцы на выставке в Зальцбурге проявляли интерес к российским «Нивам». Об этом РИА Новости рассказал генеральный консул РФ в Австрии Дмитрий Черкашин.

Он рассказал, что в 2026 году на одной из выставок в Зальцбурге, посвященной охоте и активному отдыху, была представлена российская продукция — автомобили «Нива» и мотоциклы.

«И у этих стендов было много посетителей: люди живо интересовались, задавали вопросы, в том числе о возможности приобретения такой продукции», — сказал генконсул РФ.

Черкашин добавил, что российская культура по-прежнему вызывает большой интерес в Австрии.

До этого президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что весной 2026 года компания запустит платную подписку на автомобили. Сначала будут доступны машины марки Vesta, а затем программу расширят на Largus и Granta. Подписка будет стоить порядка 40 тысяч рублей в месяц, уточнил Соколов. По его словам, это может быть особенно удобно для сегмента такси, так как сервис будет доступен и для водителей этого вида транспорта.

Ранее аналитик заявил, что авторынок в России «реально проснулся».

 
