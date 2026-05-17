Россиянам рассказали, как упал импорт автомобилей из Южной Кореи из-за утильсбора

После отмены льготного утильсбора на ввоз в Россию автомобилей мощнее 160 л.с. частными лицами для личного пользования, импорт подержанных машин в РФ из Южной Кореи в Россию упал более чем в два раза. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Связано это в первую очередь с введением коммерческого утильсбора на автомобили мощностью свыше 160 л.с. Именно они являлись основой импорта в Россию. Выбор интересных маломощных автомобилей в Корее не столь велик, как в Китае. Соответственно, произошла переориентация каналов ввоза», — написал Целиков.

По данным «Автостата» за первые 4 месяца 2026 года в Россию из Южной Кореи было ввезено 9,3 тыс. автомобилей с пробегом старше 3 лет. Это на 59% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Тогда объем ввоза подержанных машин составил почти 22,9 тыс. автомобилей.

В 2026 году из Южной Кореи в Россию везут в основном машины корейских марок. Среди лидеров в этом сегменте машины Kia, Hyundai, Samsung, а также Chevrolet корейской сборки.

