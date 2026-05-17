Фура раздавила в лепешку автомобиль на трассе под Новосибирском

Под Новосибирском фура раздавила стоящий автомобиль и сбила его водителя

В Новосибирской области большегрузный автомобиль сбил водителя легковой Toyota, который остановился на трассе из-за неисправности. Водителю легковой машины выжить не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Предварительно установлено, что в 7.55 час. на 1420 км автодороги Р-254 Иртыш в Коченевском районе водитель, мужчина 1975 г.р., управляя грузовым автомобилем «Ситрак», совершил наезд на пешехода мужчину, 1972 г.р., который ранее был водителем автомобиля «Тойота Опа» и совершил вынужденную остановку по техническим причинам», — отмечается в сообщении полиции.

На кадрах с места происшествия видно, что в результате наезда фуры кузов легкового автомобиля сильно деформирован. У него смята задняя часть, до средних стоек. Водитель Toyota в момент наезда находился рядом со своей машиной.

