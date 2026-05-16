Фура протаранила 8 остановившихся на светофоре автомобилей в Подмосковье

В Подмосковье фура протаранила 8 автомобилей, остановившихся на светофоре

Массовая авария произошла сегодня около 16:00 на 65-м километре трассы А-108 (Московское большое кольцо) в Дмитровском городском округе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля совершил столкновение с восемью легковыми машинами, которые остановились на запрещающий сигнал светофора.

В подмосковной полиции сообщили, что в результате происшествия четверо пострадавших обратились за медицинской помощью.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства аварии. Водителей призывают учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать маршрут объезда этого участка, сообщает канал.

До этого в Москве на МКАД авария с участием трех грузовиков затруднила проезд. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего грузовики получили повреждения. Кроме того, груз, который перевозили машины, разлетелся по дороге. На место массового ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Госавтоинспекция объявила о массовых проверках водителей в регионах.

 
