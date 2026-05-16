На северо-западе Москвы детей на электросамокате сбил автомобиль

Прокуратура Москвы

На северо-западе Москвы автомобиль столкнулся с электросамокатом, на котором ехали двое подростков. Об этом сообщает в Telegram-канале столичная прокуратура.

В ведомстве рассказали, что два мальчика 2012 года рождения выехали на дорогу на улице Берзарина на красный сигнал светофора. После столкновения с белым автомобилем их доставили в больницу.

В апреле суд приговорил к 17 годам колонии общего режима Михаила Слободяна, который в октябре прошлого года в Ревде в нетрезвом состоянии сбил на тротуаре трех девочек, две из которых не выжили. При этом по городу он ездил без водительского удостоверения, поскольку оно сгорело во время боевых действий.

Мужчину на три года лишили права управлять автомобилем и обязали выплатить семьям жертв компенсацию в 16 млн руб. Сам водитель заявлял о раскаянии, но такую сумму назвал «завышенной». По словам близких, перед трагедией, во время отпуска из зоны СВО, Слободян странно себя вел. В его крови обнаружили не только алкоголь, но и наркотики.

Ранее на видео попала легковушка, на полном ходу сбивающая детей на самокате под Киевом.

 
