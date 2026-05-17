В российском городе появилась необычная остановка только для одного человека

«Подъем»: в Калуге установили необычную остановку на одного человека
Telegram-канал «Подъём»

Жители Калуги заметили необычную остановку общественного транспорта, рассчитанную на одного человека. Об этом пишет издание «Подъем».

На фото можно увидеть деревянный объект желтого цвета, оснащенный одноместной скамейкой. Уточняется, что необычную остановку установили рядом с пожарной частью по адресу 3-й Академический проезд. Жители Калуги предположили, что постройку смастерили сами пожарные, чтобы иметь возможность укрыться от дождя. Пользователи интернета назвали остановку «мечтой мизантропа».

В управлении архитектуры и градостроительства Калуги заявили, что постройка стоит на бесхозном участке. Согласно действующим нормам законодательства, неправомерно размещенный объект необходимо снести. Одноместную остановку готовят к демонтажу.

До этого в калужском поселке нарисовали «зебру» на улице без тротуаров. Новый пешеходный переход появился в поселении Бетлица. Местные жители раскритиковали дорожный объект, отметив, что зебра ведет от газона к газону.

Глава администрации Бетлицы пояснил, что обустроить тротуары на этой улице не представляется возможным, а по правилам дорожном движения при отсутствии тротуаров пешеходы обязаны ходить по краю проезжей части.

Ранее в Ростовской области на видео попала самая безопасная дорога для пешеходов.

 
