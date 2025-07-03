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«Самая безопасная дорога» в мире попала на видео в Ростовской области

В Ростовской области водитель на видео возмутился 20 пешеходными переходами в лесу
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В Ростовской области на видео попала самая безопасная дорога для пешеходов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Здесь на одном километре сделано более 20 пешеходных переходов и 9 лежачих полицейских <...> По словам местных, там вскоре должно начаться строительство коттеджного поселка и местные чиновники заранее чуть-чуть перестраховались от возможных ДТП», — говорится в публикации.

Примечательно, что вокруг дороги расположен лес, и люди там не ходят. Также поблизости нет жилых домов.

До этого сообщалось, что в Москве на месте монорельса будет создан круглогодичный парк.

Парк с бесплатным и круглосуточным входом площадью 40 тыс. кв. м с беговой дорожкой, аллеями, кафе и зонами отдыха станет новой достопримечательностью на карте Москвы. При этом, в память о монорельсе, в парке оставят несколько вагонов, рассказал мэр Сергей Собянин. Парковое пространство свяжет пять районов. Ожидаемая посещаемость — до 20 тыс. человек в день.

Ранее в Петербурге завершилась реконструкция Троицкого моста.

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