В Калужской области стали появляться «зебры» на улицах без тротуаров

В Калужской области пешеходный переход появился на дороге без тротуаров

В калужском поселке нарисовали зебру на улицах без тротуаров. Фото опубликовал Telegram-канал «Подъем».

«Новый пешеходный переход появился в поселении Бетлица. В пабликах дорожный объект раскритиковали, отметив, что зебра ведет от газона к газону», — сообщает канал.

Глава администрации Бетлицы Роман Жаров пояснил изданию «Подъем», что обустроить тротуары на этой улице не представляется возможным, а по ПДД при отсутствии тротуаров пешеходы должны ходить по краю проезжей части.

До этого в Ростовской области на видео попала самая безопасная дорога для пешеходов.

«Здесь на одном километре сделано более 20 пешеходных переходов и 9 лежачих полицейских <...> По словам местных, там вскоре должно начаться строительство коттеджного поселка и местные чиновники заранее чуть-чуть перестраховались от возможных ДТП», — писал Telegram-канал Baza.

Ранее сахалинцы сняли на видео большого хищника, соблюдающего ПДД.