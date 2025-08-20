На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Калужской области стали появляться «зебры» на улицах без тротуаров

В Калужской области пешеходный переход появился на дороге без тротуаров
true
true
true
close
Telegram-канал «Подъём»

В калужском поселке нарисовали зебру на улицах без тротуаров. Фото опубликовал Telegram-канал «Подъем».

«Новый пешеходный переход появился в поселении Бетлица. В пабликах дорожный объект раскритиковали, отметив, что зебра ведет от газона к газону», — сообщает канал.

Глава администрации Бетлицы Роман Жаров пояснил изданию «Подъем», что обустроить тротуары на этой улице не представляется возможным, а по ПДД при отсутствии тротуаров пешеходы должны ходить по краю проезжей части.

До этого в Ростовской области на видео попала самая безопасная дорога для пешеходов.

«Здесь на одном километре сделано более 20 пешеходных переходов и 9 лежачих полицейских <...> По словам местных, там вскоре должно начаться строительство коттеджного поселка и местные чиновники заранее чуть-чуть перестраховались от возможных ДТП», — писал Telegram-канал Baza.

Ранее сахалинцы сняли на видео большого хищника, соблюдающего ПДД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами