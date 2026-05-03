На видео попала легковушка, на полном ходу сбивающая детей на самокате под Киевом

Под Киевом водитель легкового автомобиля на полном ходу сбил двух детей, которые ехали по дороге на одном самокате. Видео из местных пабликов публикует украинская газета «Страна.ua».

На кадрах с места происшествия видно, что дети выезжают на перекресток, не притормозив. Издание уточняет, что один ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

В апреле суд приговорил к 17 годам колонии общего режима Михаила Слободяна, который в октябре прошлого года в Ревде в нетрезвом состоянии сбил на тротуаре трех девочек, две из которых не выжили. При этом по городу он ездил без водительского удостоверения, поскольку оно сгорело во время боевых действий.

Мужчину также на три года лишили права управлять автомобилем и обязали выплатить семьям жертв компенсацию в 16 млн руб. Сам водитель заявлял о раскаянии, но такую сумму назвал «завышенной». По словам близких, перед трагедией, во время отпуска из зоны СВО, Слободян странно себя вел. В его крови обнаружили не только алкоголь, но и наркотики.

