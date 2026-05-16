Один человек пострадал в результате ДТП с электричкой в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с поездом. Об этом сообщает новостной портал NewsNN.

Уточняется, что инцидент произошел между станциями «Окская» и «Металлист»: легковушка вылетела на пути перед приближающимся поездом. Машинист экстренно затормозил, однако столкновения избежать не удалось.

По предварительным данным, водитель автомобиля выжил, но получил травмы. Из-за ДТП электричку пришлось задержать на девять минут, другие поезда следуют по своему графику, отмечают журналисты.

Похожее ДТП произошло в конце апреля в Красноярском крае — пассажирский поезд протаранил грузовой автомобиль. Водитель фуры выехал на переезд прямо перед приближающимся поездом, следовавшим из Красноярска в Карабулу. Предварительно, пассажиры поезда и члены локомотивной бригады не пострадали. Схода вагонов с рельсов не произошло, однако из-за инцидента поезд отстал от расписания на 3,5 часа. На движение других составов ЧП не повлияло.

Ранее два человека пострадали при столкновении грузовика и поезда в Краснодарском крае.