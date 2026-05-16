Автомобили Foton Galaxy отзовут в России из-за серьезных недостатков

В России отзовут 775 тягачей Foton Galaxy из-за проблем со светом и тормозами

Официальный представитель Foton на российском рынке объявил о добровольном отзыве 775 машин модели Foton Galaxy, сообщили в Росстандарте.

Причиной отзывной кампании стали нарушения, выявленные в ходе внеплановых проверок ведомства. Автомобили не соответствуют ряду правил ООН (освещение, торможение, уровень шума), а также требованиям к табличке изготовителя и системе ЭРА-ГЛОНАСС.

В рамках отзыва на машинах бесплатно заменят боковые светоотражатели и таблички, откалибруют ручной тормоз, проверят герметичность турбокомпрессора и исправят работу системы вызова экстренных служб.

Все отзываемые автомобили ранее не были поставлены на регистрационный учёт. Владельцы могут проверить VIN-код на сайте Росстандарта, сообщили в ведомстве.

