Россиянам рассказали, когда лучше покупать автомобиль

Виталий Тимкив/РИА Новости

Ситуация на авторынке в последние годы развивается непредсказуемо, поэтому продавать или покупать машину стоит лишь в случае острой необходимости. Об этом в беседе с РИА Новости заявил эксперт автомобильного портала «Дром» Сергей Арбузов.

«Совета два. Первый: покупать или менять автомобиль нужно в тех случаях, когда в этом возникла острая необходимость. Второй: если вы определились с конкретной маркой и моделью, выделите время и начинайте объезд всех дилеров этой марки, какие имеются в вашем городе», - сказал собеседник агентства.

Эксперт посоветовал при возможности покупать автомобиль в крупных городах, особенно в Москве. Там можно найти наиболее выгодные условия, тогда как в небольших населённых пунктах конкуренция между дилерами практически отсутствует.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы китайские автомобили, которые медленнее всех теряют в цене.

 
