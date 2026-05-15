Аналитики перечислили марки автомобилей, поднявшие цены в мае

«Автостат»: с начала мая цены подняли 4 автобренда

За период с 1 по 15 мая 2026 года цены на новые автомобили изменились у четырех брендов, официально представленных на рынке РФ. В перечень марок вошли Hongqi, Jaecoo, Omoda и Sollers. Об этом сообщили аналитики агентства «Автостат».

Hongqi повысил стоимость седана H9 и кроссоверов HS7 и HS3. В гамме Jaecoo стали дороже модели J6 и J8. В линейке Omoda в сторону увеличения изменилась цена Omoda C5 второго поколения, а в гамме фирмы Solaris изменения претерпела стоимость Solaris HC.

До этого Hongqi анонсировал выход седана Sunflower на рынок РФ.

С английского Sunflower переводится как «Подсолнух». Автомобиль оснащается силовыми агрегатами V6 и V8 собственной разработки Hongqi.

Базовая модификация будет укомплектована 3-литровым битурбомотором V6 мощностью 380 л.с. На ступень выше встанет 8-цилиндровая модификация отдачей 476 л.с.

Ранее стало известно, что в Россию с начала года ввезли рекордное количество машин из Китая.