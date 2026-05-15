В Россию с начала года ввезли рекордное количество машин из Китая

Импорт подержанных автомобилей из Китая в Россию вырос в 2,4 раза

За первые четыре месяца текущего года из Китая в Россию ввезли 28,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это в 2,4 раза (+140%) больше, чем в январе-апреле прошлого года (12 тыс. шт.). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, больше четверти всего китайского секонд-хенда пришлось на немецкую марку Volkswagen — 7,71 тыс. машин. В пятерку самых популярных брендов также вошли Audi (3,65 тыс. шт.), Toyota (3,06 тыс. шт.), Honda (2,27 тыс. шт.) и BMW (1,91 тыс. шт.). При этом автомобилей непосредственно китайских марок среди ввозимых подержанных авто не так много: суммарно они составляют менее 12,4% от общего объема импорта (3,66 тыс. шт.). Наибольшей популярностью из них пользуются Haval, Jetta и Geely.

Топ-10 самых востребованных подержанных моделей из Китая выглядит так: Toyota Corolla (2,14 тыс. шт.), Volkswagen Tayron (1,99 тыс. шт.), Audi Q3 (1,57 тыс. шт.), Audi A3 (1,43 тыс. шт.), Volkswagen Tharu (1,21 тыс. шт.), Volkswagen Golf (1,13 тыс. шт.), Hyundai Elantra (1,97 тыс. шт.), Honda Vezel (930 шт.), BMW X1 (880 шт.) и Volkswagen T-Roc (840 шт.).

Таким образом, несмотря на общий рост импорта, основу «китайского» секонд-хенда по-прежнему формируют не местные бренды, а европейские и японские модели, которые ранее были проданы на китайском рынке, пояснил эксперт.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

