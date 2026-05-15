В продаже появился гусеничный Land Cruiser за 7 млн рублей

Главной особенностью выставленного на продажу внедорожника Toyota Land Cruiser 70 является гусеничная установка, помимо которой владелец машины также готов отдать два комплекта колес, зимние и летние. Все изменения узаконены, на что имеется соответствующий сертификат, сообщает автор объявления, которое размещено на портале Авто.ру.

В движение автомобиль приводит двигатель 1KZTE — 3-литровый рядный 4-цилиндровый дизельный двигатель. От атмосферной версии этот вариант наличием турбонаддува и электронно-управляемого ТНВД.

Гусеничный Land Cruiser 70 1993 года владелец оценил в 6,9 млн рублей. Таким образом, это один из самых дорогих представителей 70-го поколения из выставленных сейчас на продажу в России.

