Toyota сделает пикап из популярного в России кроссовера RAV4

Toyota рассматривает возможность выпуска небольшого рамного пикапа, который составит конкуренцию Ford Maverick. Как сообщил глава Toyota Motor North America Тецуо «Тед» Огава в интервью Automotive News, основой для новинки может послужить бестселлер RAV4.

Речь идет не о полноценном внедорожнике, а о компактном грузовичке с несущим кузовом — именно в таком сегменте сейчас доминирует Ford Maverick, пользующийся высоким спросом. Toyota уже давно вынашивает идею вернуть на рынок США небольшую модель, и ранее прорабатывался вариант на платформе Corolla. Однако теперь, по словам господина Огавы, приоритет отдан более крупной и популярной платформе RAV4.

Новое поколение RAV4 (шестое по счеу) построено на модульной архитектуре TNGA-K и предлагается исключительно с гибридными силовыми установками: стандартная 2,5-литровая «четверка» выдает до 236 л.с., а плагин-гибридная версия — 324 л.с. Скорее всего, именно эти моторы могут достаться и будущему пикапу, отмечается в публикации.

Глава отдела планирования и стратегии Toyota Motor North America Купер Эриксен ранее заявлял изданию MotorTrend, что выпуск пикапа — это уже не вопрос «если», а вопрос «когда». «Мы посвятили себя этому проекту и разберемся, как реализовать его», — подчеркнул он.

Таким образом, вероятность появления компактного пикапа Toyota на базе RAV4 очень высока, но сроки пока остаются неопределенными — по словам Огавы, «это требует времени».

До ухода Toyota с российского рынка кроссовер RAV4 пользовался в нашей стране огромной популярностью.

До этого были названы 10 семейных кроссоверов, которые никогда не ломаются.

В частности, лучший результат — 85 баллов из 100 — показал Chevrolet Blazer, который вдобавок оказался одним из самых экономичных в обслуживании. Кроме того, в отношении модели не было ни одной отзывной кампании.

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросли продажи подержанных пикапов.