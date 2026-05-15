Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Автомобили

Россиянам назвали 5 люксовых авто по цене дешевого кроссовера из КНР

Motor перечислил 5 люксовых автомобилей по цене до 2 млн рублей
Mercedes-Benz

В России появилась возможность приобрести автомобили премиум-брендов вроде Bentley и Rolls-Royce по цене нового китайского кроссовера, например Chery Tiggo. Как выяснили эксперты Motor, на вторичном рынке за сумму около 2 млн рублей можно найти несколько моделей люксового сегмента, однако такая покупка сопряжена с серьезными рисками и значительными расходами на содержание.

В бюджет до 2 млн рублей укладывается купе Bentley Continental GT первого поколения 2004–2006 годов выпуска с пробегом 150–200 тыс. км. Автомобиль оснащается мощнейшим двигателем W12 6.0 с двумя турбинами (560 л.с.), но его обслуживание крайне дорого: только снятие и установка мотора в российских сервисах стоит от 150 тыс. рублей, а замена пневмостойки обойдется в 50–80 тыс. рублей.

Также за те же деньги можно найти спорткар Porsche Boxster 1997–2001 годов. Его оппозитные моторы страдают износом маслосъемных колпачков и разрушением подшипника промежуточного вала, что может привести к замене двигателя, которая обойдется в 400–600 тыс. рублей.

Еще один вариант — Maserati Quattroporte пятого поколения (2004–2007) с роботизированной коробкой DuoSelect. Главная проблема этой модели — сцепление, ресурс которого в городе не превышает 20–30 тыс. км, а его замена стоит 150–250 тыс. рублей.

За 2 млн рублей также можно подобрать Mercedes-Benz S-Class любого из поколений W140, W220 или W221. Однако у старых моделей «рассыпается» проводка и «цветет кузов», а у более новых дорого обходится ремонт пневмоподвески и цепей ГРМ.

Наконец, за скромную сумму реально купить Rolls-Royce Silver Spirit или Silver Spur начала 1980-х. Но из-за возраста свыше 40 лет все резинотехнические изделия в таких машинах уже пришли в негодность, а запчасти приходится заказывать из-за границы по цене от сотен евро за простой патрубок. Таким образом, низкая стартовая цена люксового «янгтаймера» почти гарантированно обернется многократными тратами на его содержание и ремонт.

До этого были названы 10 семейных кроссоверов, которые никогда не ломаются.

В частности, лучший результат — 85 баллов из 100 — показал Chevrolet Blazer, который вдобавок оказался одним из самых экономичных в обслуживании. Кроме того, в отношении модели не было ни одной отзывной кампании.

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросли продажи подержанных пикапов.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!