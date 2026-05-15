Россиянам назвали 5 люксовых авто по цене дешевого кроссовера из КНР

В России появилась возможность приобрести автомобили премиум-брендов вроде Bentley и Rolls-Royce по цене нового китайского кроссовера, например Chery Tiggo. Как выяснили эксперты Motor, на вторичном рынке за сумму около 2 млн рублей можно найти несколько моделей люксового сегмента, однако такая покупка сопряжена с серьезными рисками и значительными расходами на содержание.

В бюджет до 2 млн рублей укладывается купе Bentley Continental GT первого поколения 2004–2006 годов выпуска с пробегом 150–200 тыс. км. Автомобиль оснащается мощнейшим двигателем W12 6.0 с двумя турбинами (560 л.с.), но его обслуживание крайне дорого: только снятие и установка мотора в российских сервисах стоит от 150 тыс. рублей, а замена пневмостойки обойдется в 50–80 тыс. рублей.

Также за те же деньги можно найти спорткар Porsche Boxster 1997–2001 годов. Его оппозитные моторы страдают износом маслосъемных колпачков и разрушением подшипника промежуточного вала, что может привести к замене двигателя, которая обойдется в 400–600 тыс. рублей.

Еще один вариант — Maserati Quattroporte пятого поколения (2004–2007) с роботизированной коробкой DuoSelect. Главная проблема этой модели — сцепление, ресурс которого в городе не превышает 20–30 тыс. км, а его замена стоит 150–250 тыс. рублей.

За 2 млн рублей также можно подобрать Mercedes-Benz S-Class любого из поколений W140, W220 или W221. Однако у старых моделей «рассыпается» проводка и «цветет кузов», а у более новых дорого обходится ремонт пневмоподвески и цепей ГРМ.

Наконец, за скромную сумму реально купить Rolls-Royce Silver Spirit или Silver Spur начала 1980-х. Но из-за возраста свыше 40 лет все резинотехнические изделия в таких машинах уже пришли в негодность, а запчасти приходится заказывать из-за границы по цене от сотен евро за простой патрубок. Таким образом, низкая стартовая цена люксового «янгтаймера» почти гарантированно обернется многократными тратами на его содержание и ремонт.

