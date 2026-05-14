Toyota выпустила самый дешевый внедорожник в линейке

Toyota начала продажи в Японии самого маленького и дешевого Land Cruiser

На японском рынке стартовали продажи нового рамного внедорожника Toyota Land Cruiser FJ, который был представлен в конце прошлого года. Как сообщила пресс-служба марки, самая компактная и дешевая модель линейки Land Cruiser предлагается в одной комплектации по цене 4,5 млн йен (2,1 млн рублей по текущему курсу).

Название новинки отсылает к модели FJ Cruiser, которая выпускалась с 2006 по 2022 год. Внедорожник оказался компактнее кроссовера Toyota RAV4: его длина составляет 4575 мм, колесная база — 2580 мм.

В Японии на момент запуска модель будет предлагаться только с атмосферным 2,7-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 163 л.с. (246 Нм), который сочетается с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода с блокировкой заднего дифференциала. В подвеске спереди применены двойные поперечные рычаги, сзади — четырехрычажная конструкция с тягой Панара.

В список оснащения входят диодная оптика, 18-дюймовые диски, 7-дюймовая цифровая приборная панель, 12,3-дюймовый центральный экран, подогрев руля и сидений, пакет систем безопасности Toyota Safety Sense и прочие опции. Салон рассчитан на пятерых, объем багажника составляет 795 литров (1607 литров при сложенном втором ряде).

Выход Toyota Land Cruiser FJ на японский рынок последовал за появлением модели в Таиланде, где и налажено ее производство. Внедорожник также будет продаваться в Южной Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Индии. Европа и Северная Америка исключены из списка рынков Land Cruiser FJ — первая из-за жестких экологических норм, вторая — из-за высоких импортных пошлин.

