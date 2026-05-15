Квадроциклист не выжил после конфликта с пенсионером

Не нравилось движение: пенсионер расправился с досаждавшим квадроциклистом
68-летнего жителя Владимирской области будут судить. Двое спутников проезжали на квадроцикле мимо дома обвиняемого, где упали в канаву. В ходе вспыхнувшего конфликта пенсионер причинил не совместимые с жизнью травмы одному из ездоков, сообщает Прокуратура Владимирской области.

Само происшествие произошло в начале 2026 года. Как отмечает надзорное ведомство, первоначальной причиной ссоры, затем переросшей в драку, стало то, что квадроциклисты посчитали, будто пенсионер вырыл канаву специально. После драки хозяин дома, которому не нравилось движение транспорта и ранее он уже устанавливал препятствия, на некоторое время отлучился от обидчиков.

«Фигурант взял заряженное охотничье ружье ИЖ-43, на которое разрешение у него отсутствовало, и вышел на улицу, где мужчины находились рядом с квадроциклом. Высказав угрозу, которой мужчины испугались, он произвел сначала один выстрел, а затем выстрелил в потерпевшего 1978 года рождения, причинив ранение грудной клетки и живота с множественными внутренними повреждениями», — уточняет картину происшествия Следственное управление Следственного комитета РФ по Владимирской области.

До этого в Карелии автомобиль сбил пенсионерку на переходе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент удара пенсионерка отлетает в сторону. По данным канала, пострадавшей – 71 год. Прибывшие медики госпитализировали женщину с серьезными травмами.

Кроме того, на Привольной улице в Москве (район Жулебино) автомобиль опрокинулся и врезался в опору путепровода. По предварительной информации, за рулем находился пенсионер.

