Квадроциклист не выжил после конфликта с пенсионером

68-летнего жителя Владимирской области будут судить. Двое спутников проезжали на квадроцикле мимо дома обвиняемого, где упали в канаву. В ходе вспыхнувшего конфликта пенсионер причинил не совместимые с жизнью травмы одному из ездоков, сообщает Прокуратура Владимирской области.

Само происшествие произошло в начале 2026 года. Как отмечает надзорное ведомство, первоначальной причиной ссоры, затем переросшей в драку, стало то, что квадроциклисты посчитали, будто пенсионер вырыл канаву специально. После драки хозяин дома, которому не нравилось движение транспорта и ранее он уже устанавливал препятствия, на некоторое время отлучился от обидчиков.

«Фигурант взял заряженное охотничье ружье ИЖ-43, на которое разрешение у него отсутствовало, и вышел на улицу, где мужчины находились рядом с квадроциклом. Высказав угрозу, которой мужчины испугались, он произвел сначала один выстрел, а затем выстрелил в потерпевшего 1978 года рождения, причинив ранение грудной клетки и живота с множественными внутренними повреждениями», — уточняет картину происшествия Следственное управление Следственного комитета РФ по Владимирской области.

