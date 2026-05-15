«Вместо нарколога»: гаишники проверили мочу водителя прямо в багажнике патрульной машины

Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Московской области сотрудники ДПС начали использовать мобильную лабораторию для экспресс-тестирования водителей на наркотики прямо на месте остановки — оборудование размещается прямо в багажнике патрульного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел с водителем каршеринга, которого остановили инспекторы. После проверки документов полицейские объявили, что в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» автомобилист обязан пройти тестирование на наличие психотропных веществ в организме.

Водителю не пришлось ехать в медицинское учреждение — всю процедуру организовали на обочине. Мужчине предложили наполнить стакан в специально отведенном месте, которое полицейские называли «кустики». Получив образец, инспектор аккуратно разместил емкость в багажнике служебной машины, достал из сумки тестовый прибор и опустил его в жидкость, отмечает Baza.

Экспресс-тест показал отрицательный результат — следов наркотиков обнаружено не было. После пары уточняющих вопросов водителя отпустили, говорится в сообщении канала.

Подмосковный главк МВД начал проверку по факту публикации Baza о сотрудниках ДПС, которые проверяли водителей на наркотики в багажнике служебной машины. Действиям инспекторов будет дана оценка.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, упрощающие процесс проверки водителей на наличие опьянения. Согласно новому закону, инспекторам ГИБДД больше не потребуется оформлять ряд документов. Теперь отметку об отстранении водителя и задержании автомобиля с указанием даты и места можно будет фиксировать в других документах.

До введения данного закона в России при обнаружении водителя в состоянии опьянения необходимо было составлять от трех до пяти различных документов. Авторы поправок считают, что эта процедура избыточна и требует упрощения.

Ранее автоюрист объяснил, как будут действовать новые нормы о лишении прав по болезни.

 
