Уснувший водитель устроил фатальное ДТП на трассе М-12

На трассе М-12 уснувший водитель устроил жесткую аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«В Рыбно-Слободском районе водитель Hyundai, предварительно, уснул, выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen», - говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате столкновения автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты стекла, бамперы, капоты, а их детали разлетелись по проезжей части. На место аварии прибыли сотрудники медицинских служб, которые госпитализировали семь пострадавших в аварии.

До этого на Привольной улице в Москве (район Жулебино) автомобиль опрокинулся и врезался в опору путепровода. По предварительной информации, за рулем находился пенсионер. В результате ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. На кадрах с моментом аварии видно, что автомобиль Volkswagen Caddy красного цвета упал на крышу под путепроводом, в районе места для разворота. В скольжении он задел минимум одну из опор моста.

