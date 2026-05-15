Пенсионерка отлетела от удара авто, и это попало на камеру

В Карелии пенсионерка попала под колеса авто и отлетела от жесткого удара

В Карелии автомобиль сбил пенсионерку на переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Сегодня рано утром в Медвежьегорске сбили женщину. По данным ГАИ, в 7:53, 65-летний водитель автомобиля Renault Duster сбил женщину на пешеходном переходе», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент удара пенсионерка отлетает в сторону. По данным канала, пострадавшей – 71 год. Прибывшие медики госпитализировали женщину с серьезными травмами.

До этого в Москве автомобиль с человеком опрокинулся на проезжей части. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части лежит перевернутый Nissan Terrano: у машины полностью смят кузов, выбиты стекла. На место аварии прибыли медики, которые в настоящее время оказывают помощь пострадавшему водителю.

Кроме того, в Челябинске автомобили с людьми столкнулись на перекрестке.

Ранее веломобиль влетел в пешеходов на дороге.

 
