Пенсионерка отлетела от удара авто, и это попало на камеру

В Карелии пенсионерка попала под колеса авто и отлетела от жесткого удара

В Карелии автомобиль сбил пенсионерку на переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Сегодня рано утром в Медвежьегорске сбили женщину. По данным ГАИ, в 7:53, 65-летний водитель автомобиля Renault Duster сбил женщину на пешеходном переходе», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент удара пенсионерка отлетает в сторону. По данным канала, пострадавшей – 71 год. Прибывшие медики госпитализировали женщину с серьезными травмами.

