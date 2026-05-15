На месте реанимация: появились кадры с места ДТП, парализовавшее Варшавское шоссе

В Москве на видео сняли автомобиль после жесткого кульбита

В Москве автомобиль с человеком опрокинулся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, Варшавское шоссе. Возле метро «Нагатинская», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части лежит перевернутый Nissan Terrano: у машины полностью смят кузов, выбиты стекла. На место аварии прибыли медики, которые в настоящее время оказывают помощь пострадавшему водителю.

Авария произошла утром 15 мая. Движение в центре было затруднено на 2,3 км. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка шоссе.

До этого в Москве на МКАД авария с участием трех грузовиков затруднила проезд. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего грузовики получили повреждения. Кроме того, груз, который перевозили машины, разлетелся по дороге. На место массового ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

