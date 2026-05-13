Веломобиль влетел в пешеходов на дороге, на месте скорая

В Красноярском крае на видео попало, как женщина оказалась под колесами веломобиля

На острове Татышев Красноярского края веломобиль влетел в пешеходов. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«21-летний «гонщик», красуясь перед посетителями парка, резко развернулся и врезался в пару», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как транспорт врезается в людей, одна из пешеходов падает на асфальт. По данным канала, женщина получила травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавшую. Правоохранители составили административный протокол на водителя веломобиля.

