В России предложили сажать на пять лет за скручивание пробега автомобиля

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В России следует ввести уголовную ответственность за скручивание пробега автомобилей. Об этом заявил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на «Деловом завтраке» в «Российской газете».

Даже недорогая машина — типа Hyundai Sonata после работы в такси — может стоить на 1 млн рублей дороже или дешевле в зависимости от честности показаний одометра, привел пример эксперт.

Он предлагает сначала штрафовать нарушителей административно, а при рецидиве — возбуждать уголовное дело о мошенничестве, отдавать под суд и приговаривать к лишению свободы на срок до пяти лет.

Глава РОАД пояснил, что для борьбы со скручиванием одометра необходимо прежде всего создать механизм фиксации реального пробега. По его мнению, эту функцию мог бы взять на себя электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), который пока содержит базовые сведения — марку, мощность, VIN-номер, но не включает данные о пробеге, ДТП, арестах или нахождении машины в залоге.

Подщеколдин предложил добавить в ЭПТС строки обо всех этих событиях, включая сервисное обслуживание и стоимость при продаже. В таком случае этот документ станет своего рода справкой из ЗАГСа, только для машины, пояснил эксперт.

По его словам, после таких изменений исчезнет потребность в платных сторонних сервисах.

Инициатива предполагает еще и интеграцию с порталом «Госуслуги»: при покупке автомобиля потенциальный владелец сможет увидеть всю его историю — где он обслуживался, сколько раз побывал в авариях или под арестом.

Ранее в Госдуме предложили сажать продавцов машин за скручивание пробега.

 
