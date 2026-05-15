Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Автомобили

Россиянам объяснили смысл изменения процедуры проверки водителей на опьянение

Юрист Воропаев: новый порядок проверки водителей на опьянение сэкономит время
Shutterstock/FOTODOM

В России планируется упростить процедуру проверки водителей на опьянение. В частности, сокращается количество процессуальных бумаг, а отстранение водителя от вождения можно будет фиксировать на месте протоколом или записью о времени, месте, причине и других данных. Все это позволит сотрудникам ГИБДД избежать составления множества промежуточных бумаг и сделает процедуру менее бюрократически нагруженной, пояснил в беседе с 360.ru автоюрист Лев Воропаев.

«Автомобилистам станет проще понимать, что именно происходит на каждом этапе освидетельствования, поскольку информацию будут подавать в более доступной форме», — отметил специалист.

Он напомнил, что, в частности, исчезнут два ключевых документа – протокол об отстранении от управления автомобилем и протокол задержания транспортного средства. По словам юриста, это создаёт сопутствующие вопросы. В том числе пока непонятно, как будут фиксироваться признаки для отстранения от вождения и каким образом будет подтверждаться отсутствие вмятин или царапин на автомобиле до того, как он попал на спецстоянку. Важно определить, куда будут вписывать эти данные, чтобы в момент, когда водитель будет забирать машину, у него не возникали вопросы о том, откуда взялись повреждения, подчеркнул Воропаев.

Однако в целом глобальных изменений не предвидится, так как суть проверки останется прежней, отметил автоюрист. Самое важное отличие – это экономия времени за счёт снижения количества требующихся документов, заключил он.

Напомним, 13 мая Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, упрощающие процесс проверки водителей на наличие опьянения. Согласно новому закону, инспекторам ГИБДД больше не потребуется оформлять ряд документов. Теперь отметку об отстранении водителя и задержании автомобиля с указанием даты и места можно будет фиксировать в других документах.

До введения данного закона в России, при обнаружении водителя в состоянии опьянения, необходимо было составлять от трёх до пяти различных документов. Авторы поправок считают, что эта процедура избыточна и требует упрощения.

Ранее автоюрист объяснил, как будут действовать новые нормы о лишении прав по болезни.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!