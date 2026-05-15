Россиянам объяснили смысл изменения процедуры проверки водителей на опьянение

В России планируется упростить процедуру проверки водителей на опьянение. В частности, сокращается количество процессуальных бумаг, а отстранение водителя от вождения можно будет фиксировать на месте протоколом или записью о времени, месте, причине и других данных. Все это позволит сотрудникам ГИБДД избежать составления множества промежуточных бумаг и сделает процедуру менее бюрократически нагруженной, пояснил в беседе с 360.ru автоюрист Лев Воропаев.

«Автомобилистам станет проще понимать, что именно происходит на каждом этапе освидетельствования, поскольку информацию будут подавать в более доступной форме», — отметил специалист.

Он напомнил, что, в частности, исчезнут два ключевых документа – протокол об отстранении от управления автомобилем и протокол задержания транспортного средства. По словам юриста, это создаёт сопутствующие вопросы. В том числе пока непонятно, как будут фиксироваться признаки для отстранения от вождения и каким образом будет подтверждаться отсутствие вмятин или царапин на автомобиле до того, как он попал на спецстоянку. Важно определить, куда будут вписывать эти данные, чтобы в момент, когда водитель будет забирать машину, у него не возникали вопросы о том, откуда взялись повреждения, подчеркнул Воропаев.

Однако в целом глобальных изменений не предвидится, так как суть проверки останется прежней, отметил автоюрист. Самое важное отличие – это экономия времени за счёт снижения количества требующихся документов, заключил он.

Напомним, 13 мая Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, упрощающие процесс проверки водителей на наличие опьянения. Согласно новому закону, инспекторам ГИБДД больше не потребуется оформлять ряд документов. Теперь отметку об отстранении водителя и задержании автомобиля с указанием даты и места можно будет фиксировать в других документах.

До введения данного закона в России, при обнаружении водителя в состоянии опьянения, необходимо было составлять от трёх до пяти различных документов. Авторы поправок считают, что эта процедура избыточна и требует упрощения.

