Байкер разбился в жестком ДТП на МКАД и попал на видео

На МКАД на видео попало, как байкер на скорости влетел в авто

В Москве на МКАД мотоциклист столкнулся с машиной. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«5-й км МКАД. Мотоциклист столкнулся с попутным автомобилем», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как байкер едет по проезжей части на большой скорости, обгоняя автомобили, после чего врезается в машину, которая едет по соседней полосе. От удара мотоциклист падает с транспорта и отлетает в сторону. О состоянии пострадавшего байкера не сообщается.

До этого в Москве на МКАД авария с участием трех грузовиков затруднила проезд. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего грузовики получили повреждения. Кроме того, груз, который перевозили машины, разлетелся по дороге. На место массового ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

