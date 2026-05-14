«В тяжелом состоянии»: в Москве байкер попал в жесткое ДТП и едва не вылетел в Москву-реку

В Москве на видео попало, как байкер пробил ограждение и едва не вылетел в реку

Мотоциклист с пассажиркой влетел в ограждение на Бережковской набережной. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«В результате пострадала подруга байкера. Очевидцы вызвали скорую, медики забрали девушку в больницу в тяжелом состоянии», – говорится в публикации.

По данным канала, ДТП произошло 13 мая. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл на скорости пробивает ограждение, после чего детали транспорта падают в воду.

До этого в Москве на МКАД мотоциклист столкнулся с машиной. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как байкер едет по проезжей части на большой скорости, обгоняя автомобили, после чего врезается в машину, которая едет по соседней полосе. От удара мотоциклист падает с транспорта и отлетает в сторону. О состоянии пострадавшего байкера не сообщается.

