Видео: массовое ДТП парализовало МКАД

На МКАД разбитые грузовики затруднили проезд и попали на видео

В Москве на МКАД авария с участием трех грузовиков затруднила проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 65 км МКАД произошло ДТП с участием трех грузовиков. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего грузовики получили повреждения. Кроме того, груз, который перевозили машины, разлетелся по дороге. На место массового ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На записи также заметно, что в результате столкновения в настоящее время движение транспорта в районе ДТП затруднено: автомобили едут медленно и собираются в пробку. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

