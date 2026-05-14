Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Автомобили

Видео: в Казани легковушка вылетела в толпу пешеходов

В Казани на видео попало, как легковушка от удара вылетела в толпу людей

В центре Казани легковой автомобиль вылетел в пешеходов в момент серьезного ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Накануне на площади Свободы иномарка на скорости врезалась в поворачивающее авто. От удара последнюю откинуло в сторону пешеходов, стоявших на «зебре», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как две машины сталкиваются на перекрестке, от удара один из автомобилей отбрасывает в людей, при этом в момент аварии детали разлетаются по дороге. По данным канала, машина врезалась в отбойник, который находился перед пешеходами.

В результате ДТП автомобили получили повреждения: у машин смялись кузова, а также разбились бамперы и капоты.

До этого в Москве на МКАД мотоциклист столкнулся с машиной. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. О состоянии пострадавшего байкера не сообщается.

Ранее в Ленобласти автомобиль протаранил детский сад, и это попало на камеру.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!