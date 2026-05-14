Видео: в Казани легковушка вылетела в толпу пешеходов

В Казани на видео попало, как легковушка от удара вылетела в толпу людей

В центре Казани легковой автомобиль вылетел в пешеходов в момент серьезного ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Накануне на площади Свободы иномарка на скорости врезалась в поворачивающее авто. От удара последнюю откинуло в сторону пешеходов, стоявших на «зебре», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как две машины сталкиваются на перекрестке, от удара один из автомобилей отбрасывает в людей, при этом в момент аварии детали разлетаются по дороге. По данным канала, машина врезалась в отбойник, который находился перед пешеходами.

В результате ДТП автомобили получили повреждения: у машин смялись кузова, а также разбились бамперы и капоты.

